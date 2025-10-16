Канадские ученые предрекли гибель прибрежных городов

Ученые из канадского университета Макгилла выяснили, что повышение уровня моря из-за продолжающихся выбросов парниковых газов может привести к уничтожению прибрежных городов. Об этом сообщается на сайте журнала Urban Sustainability.

По данным исследователей, в зоне повышенного риска затопления находятся населенные пункты в Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америке, а также Африки. Из 840 миллионов зданий на побережьях при повышении уровня моря на 20 метров к 2100 году могут пострадать 136 млн из них.

Большинство из построек находятся в густонаселенных низинных районах. Под угрозой находятся порты, инфраструктура и объекты культурного наследия, говорится в исследовании.

До этого ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников рассказал, что Азов, южная часть Ростова-на-Дону, прибрежная часть Керчи, прибрежные районы Санкт-Петербурга и часть Кронштадта могут быть затоплены из-за потепления климата и подъема Мирового океана, который прогнозируется до конца столетия.

Ранее ученые предрекли катастрофическую потерю ледникового покрова планеты.