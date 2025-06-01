На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Наука
Размер текста
А
А
А

Ученые предрекли катастрофическую потерю ледникового покрова планеты

Science: ледники Земли могут утратить 76% массы даже при сдерживании потепления
close
IMAGO/Frank Bienewald/Global Look Press

Международная группа ученых из Швейцарии, США, Бельгии и других стран пришла к выводу, что при сохранении нынешних темпов потепления к 2100 году исчезнет три четверти ледниковой массы Земли, что приведет к подъему моря на 23 см и другим необратимым последствиям. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Особую тревогу вызывает ситуация на Аляске — здесь может исчезнуть 69% ледников, хотя регион обладает третьим по величине ледниковым запасом в мире (16246 гигатонн). Даже при оптимальном сценарии Аляска лишится 41% своего льда, а глобальные потери составят 47%.

В отличие от предыдущих работ, ограниченных 2100 годом, новое моделирование рассматривает период до полного «равновесия» ледников — в случае Аляски это 330 лет. В исследовании участвовали 21 ученый из 10 стран, использовавшие восемь различных климатических моделей для анализа 200 тыс. ледников.

Ученые отмечают, что даже при остановке потепления ледники продолжат таять сотни лет из-за климатической «инерции». Это делает текущее десятилетие критическим для принятия мер по сохранению криосферы Земли.

Ранее исследователи выяснили, когда повышение уровня моря начнет представлять значимую угрозу для человечества.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами