Климатолог назвал регионы России, которым грозит подтопление из-за подъема Мирового океана

Азов, южная часть Ростова-на-Дону, прибрежная часть Керчи, прибрежные районы Санкт-Петербурга и часть Кронштадта могут быть затоплены из-за потепления климата и подъема Мирового океана, которое прогнозируется до конца столетия. Об этом заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН (Российской академии наук) Филипп Сапожников.

Он уточнил, что к 2100 году воды Мирового океана поднимутся на 0,3-0,65 мм, а при самом плохом развитии событий — на 1,3 м. Спустя еще двести лет подъем воды может составить до 5,6 м. Это связано с таянием огромных массивов льда и прогревом глубинных слоев океанов, из-за чего расширяется водная толща.

«В северных районах отступление береговой линии может угрожать Варандею, в меньшей степени — Нарьян-Мару и Салехарду. В Дальневосточном регионе проблемы из-за повышения уровня моря могут возникнуть в порту Находка», — сказал Сапожников.

Он подчеркнул, что речь идет исключительно о моделировании процессов на основе тенденций, которые наблюдаются сейчас.

В сентябре массивный кусок льда откололся от ледника Брюгген на юге Чили и упал в океан. Ледник стал объектом мониторинга динамики ледникового движения и изменения его размеров, что связано с глобальным потеплением и изменением климата.

