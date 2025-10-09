Над родиной Робина Гуда заметили мощную зеленую вспышку

Над родиной Робина Гуда, британским Ноттингемом, заметили мощную зеленую вспышку. Об этом пишет Daily Star.

Причиной появления крупной зеленой светящейся полосы в небе над городом был пролетавший спорадический метеор. Спорадические метеориты — это отдельные, не входящие в метеоритные потоки камни, которые не имеют видимой связи с кометой или астероидом, из-за чего они видны лучше, чем обычные метеоры.

Пролетающий над землей метеор снял на камеру инженер-программист Николас Шенкс. По его словам, зеленое свечение в небе сохранялось на протяжении примерно двух секунд.

До этого в небе над Крымом засняли редкий «скользящий» метеор.

Небесное тело пролетело практически через весь небосвод, «прочертив» дугу длиной около 170 градусов. Скользящие метеоры крайне редки. Они входят в атмосферу под очень острым углом, не сгорают полностью и выходят обратно в космос. Научное название такого явления — earth-grazing fireball, или «грейзер».

Ранее опасный астероид размером с небоскреб пролетел мимо Земли.