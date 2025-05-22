В небе над Крымом засняли редкий «скользящий» метеор

Камеры Крымской астрофизической обсерватории зафиксировали редкое небесное явление — метеор типа грейзер, который лишь слегка коснулся верхних слоев атмосферы и снова вышел в космос. Об этом сообщил РИА Новости научный сотрудник обсерватории Сергей Назаров.

Космическое явление зафиксировали в ночь с 18 на 19 мая. Сразу три камеры обсерватории, установленные на разные участки неба, зафиксировали пролет метеора. По словам астронома, небесное тело пролетело практически через весь небосвод, «прочертив» дугу длиной около 170 градусов.

Назаров пояснил, что подобные метеоры крайне редки. Они входят в атмосферу под очень острым углом, не сгорают полностью и выходят обратно в космос. Научное название такого явления — earth-grazing fireball, или «грейзер».

По яркости метеор был заметно ярче большинства звезд — примерно минус первой звёздной величины. Его высота над Землей составляла около 100 километров, а движение было довольно медленным.

До этого международная группа астрономов под руководством специалистов из Франции, Германии и Чехии выяснила, откуда произошло более двух третей упавших на Землю метеоритов. Хотя известно о более 70 тыс. метеоритов, только 6% были четко идентифицированы по их составу (ахондриты) как прибывшие с Луны, Марса или Весты, одного из крупнейших астероидов в главном поясе.

Ранее ученые опровергли одну из популярных гипотез о жизни на Марсе.