Опасный астероид размером с небоскреб пролетел мимо Земли

ИКИ РАН: астероид длиной почти 300 метров удачно пролетел мимо Земли
Addy Graham/University of Arizona

Астероид 2025 FA22 длиной почти 300 метров благополучно пролетел мимо Земли и отдаляется от планеты. Об этом сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Сергей Богачев.

«Астероид 2025 FA22, размером 130 на 290 метров, входящий в список одних из наиболее потенциально опасных тел для планеты, сегодня в 10:41 по московскому времени благополучно прошел мимо Земли и Луны», — сказал ученый.

О сближении с Землей опасного астероида ученые ИКИ РАН предупреждали накануне.

Масса космического тела в тысячу раз превышает массу челябинского метеорита, его средний размер составляет 166 метров, а длина — 290 метров. Шансы на столкновение специалисты считали «по сути нулевыми».

В сентябре внутри орбиты Луны на рекордно близком расстоянии от Земли пролетел астероид 2025 QD8. Его размер сравним с размером Челябинского метеорита — 22 метра.

Ранее в космосе нашли капсулу времени, хранящую тайны Солнечной Системы.

