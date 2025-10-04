Закончилась одна из самых продолжительных магнитных бурь

Одна из самых продолжительных магнитных бурь текущего солнечного цикла завершилась. Она длилась примерно четверо суток, сказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев в беседе с РИА Новости.

«Исходя из показаний наземных магнитометров и измерений солнечного ветра, продолжавшаяся всю текущую неделю магнитная буря завершена. С вечера пятницы наблюдается быстрая стабилизация геомагнитной обстановки», — сказал он.

По словам специалиста, основной планетарный индекс Kp, по которому определяется начало и окончание бурь, опустился в зеленую зону и, за исключением короткого времени в конце вчерашнего дня, держится в ней уже около 17 часов. Факторов, способных вывести его из равновесия, на данный момент не наблюдается, добавил Богачев.

В конце сентября Богачев объявлял, что на Земле началась сильнейшая за три месяца магнитная буря. По его словам, события такого уровня последний раз наблюдались 1 июня.

Ранее ученые объяснили причину высокого уровня активности Солнца.