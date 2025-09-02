Врач рассказала, как пережить начавшуюся на Земле мощную магнитную бурю

Землю накрыли мощные магнитные бури на фоне выброса солнечной плазмы. Продолжатся они и сегодня, и завтра, а их сила на этот раз способна нарушить даже работу радиотехники и спутников, а также сильно подорвать самочувствие метеозависимых людей. Помочь себе можно с помощью препаратов, которые будут направлены на облегчение симптомов, рассказала 360.ru терапевт и кардиолог Ольга Минина.

Во время таких сильных магнитных бурь люди могут чувствовать слабость, разбитость, раздражительность, упадок сил. Голова может сильно болеть и кружиться, появляется шум в ушах, аппетит ухудшается, человек чувствует себя сонливым, у него болят мышцы и суставы, нарушается сердечный ритм, перечислила врач, отметив, что в такой период можно принимать препараты по облегчению симптомов.

Хотя подобные явления и не смертельны, есть группы риска – в них, в частности, входят гипертоники, «сердечники», люди, страдающие от депрессии, неврозов, биполярного расстройства. Причем подготовиться к магнитной буре почти невозможно, но реально улучшить свое самочувствие.

«Например, побольше отдыхать, не браться за необязательную работу, постараться меньше стрессовать, пить больше жидкости и есть продукты, богатые магнием и калием, либо принимать их в таблетках», — отметила Минина.

Она также порекомендовала исключить на время геомагнитного излучения из рациона спиртное, кофе, энергетики, а также острую, жирную и соленую пищу. Среди способов облегчить состояние врач выделила контрастный душ, плавание, прием витаминов и хороший сон в течение семи-восьми часов в проветриваемом помещении.

Напомним, лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН сообщила, что на Земле начались магнитные бури класса G2 и G3 из-за проникновения облака солнечной плазмы в магнитное поле планеты. Предполагается, что в ближайшее время интенсивность возмущений магнитного поля Земли будет увеличиваться, на северо-западе России возможны северные сияния.

Ранее астроном опроверг влияние вспышек на Солнце на здоровье людей.