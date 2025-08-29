На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые объяснили причину высокого уровня активности Солнца

ИКИ РАН: ученые объяснили причину мощнейших вспышек на Солнце
xras.ru

Высокая активность на Солнце связана с тем, что звезда накопила слишком много энергии и пытается от нее избавиться. Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Авторы публикации отмечают, что на юге Солнца фиксируется высокая концентрация крупных пятен с сильной вспышечной активностью. Из-за вращения звезды они постепенно смещаются к центру видимого диска, приближаясь к Земле. Это может усилить их влияние на нашу планету.

Ученые считают, что это вызывает необычно высокий уровень рентгеновского излучения, в 3-5 раз превышающий порог вспышек уровня С.

За последние сутки зарегистрировано около 20 вспышек, в том числе 5 вспышек сильного уровня M. Происходящее на Солнце ученые называют адом. Это соответствует четвёртому уровню в пятибалльной классификации.

28 августа также были зафиксированы крупные выбросы плазмы в северном полушарии Солнца.

Ранее в космосе была найдена капсула времени, хранящая тайны Солнечной системы.

