Сильнейшая магнитная буря накрыла Землю

Самая сильная за три месяца магнитная буря накрыла Землю. Об этом «Осторожно, Москва» сообщил доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

По его словам, события такого уровня последний раз наблюдались 1 июня.

Богачев уточнил, что на Земле наблюдается магнитная буря уровня G3+. Он отметил, что прогнозов на такой сильный шторм не было. Ситуация сейчас является непредсказуемой, прогноз на сутки — не определен. Кроме того, на планете продолжают происходить северные сияния, но будут ли они в Московской области этой ночью пока неизвестно.

«Геомагнитная обстановка сильно возмущена и благоприятна для формирования сияний в средних широтах», — сказал Богачев.

Утром 30 сентября в Институте прикладной геофизики (ИПГ) рассказали, что возмущение геомагнитного поля Земли достигло «умеренного» уровня мощности.

Ранее ученые объяснили причину высокого уровня активности Солнца.