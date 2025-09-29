Ученые сравнили северо-восточную часть Солнца с новогодней елкой

Северо-восточная часть Солнца стала похожа на новогоднюю елку из-за увеличения активности, которое началось на этих выходных. Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космической активности (ИКИ) РАН.

Как утверждают ученые, происходящий рост энерговыделения по сути уже заметен «невооруженным глазом». По их словам, нынешнее увеличение активности Солнца имеет более серьезный характер, чем ожидалось изначально. В частности, оно может стать существенным фактором космической погоды на протяжении минимум еще нескольких дней.

Утром агентство ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики сообщало, что на Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности — М. По прогнозу специалистов, в течение дня на Солнце ожидается высокая вспышечная активность с потенциальными рисками для Земли.

27 сентября в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщали, что геомагнитная обстановка остается пока спокойной и стабильной, при этом активность вспышек на Солнце существенно повышена.

Ранее ученые объяснили причину высокого уровня активности Солнца.