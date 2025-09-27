Ученые сообщили о повышенной активности Солнца

Геомагнитная обстановка остается пока спокойной и стабильной, при этом активность вспышек на Солнце существенно повышена. Об этом говорится в прогнозе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По информации ученых, «вспышечная активность» на Солнце в ближайшие сутки не просто повышена, а имеет тенденцию к росту.

До этого вспышка предпоследнего класса мощности M1.0 была зафиксирована на Солнце 24 сентября и продолжалась 47 минут.

В начале сентября ученые из Университета Сент-Эндрюса выяснили, что частицы в солнечных вспышках нагреваются в 6,5 раза сильнее, чем считалось раньше. Данное открытие не только меняет представления о физических процессах на Солнце, но и помогает решить загадку, которая оставалась нерешенной почти полвека. Новое исследование показало, что ионы — положительно заряженные частицы, составляющие половину солнечной плазмы, могут нагреваться до 60 млн °C.

Ранее ученые объяснили причину высокого уровня активности Солнца.