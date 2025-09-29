На Солнце произошла мощная вспышка

На Солнце утром 29 сентября произошла вспышка предпоследнего класса мощности — М. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«29 сентября в 04:45 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4232 (N05E46) зарегистрирована вспышка M3.6 продолжительностью 10 минут», — говорится в сообщении.

По прогнозу специалистов, в течение дня на Солнце ожидается высокая вспышечная активность с потенциальными рисками для Земли.

27 сентября в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщали, что геомагнитная обстановка остается пока спокойной и стабильной, при этом активность вспышек на Солнце существенно повышена. По информации ученых, «вспышечная активность» на Солнце в ближайшие сутки не просто повышена, а имеет тенденцию к росту.

До этого вспышка предпоследнего класса мощности M1.0 была зафиксирована на Солнце 24 сентября и продолжалась 47 минут.

Ранее ученые объяснили причину высокого уровня активности Солнца.