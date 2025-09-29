На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Солнце произошла мощная вспышка

ИПГ: сильная вспышка класса М произошла на Солнце 29 сентября
true
true
true
close
Shutterstock

На Солнце утром 29 сентября произошла вспышка предпоследнего класса мощности — М. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«29 сентября в 04:45 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4232 (N05E46) зарегистрирована вспышка M3.6 продолжительностью 10 минут», — говорится в сообщении.

По прогнозу специалистов, в течение дня на Солнце ожидается высокая вспышечная активность с потенциальными рисками для Земли.

27 сентября в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщали, что геомагнитная обстановка остается пока спокойной и стабильной, при этом активность вспышек на Солнце существенно повышена. По информации ученых, «вспышечная активность» на Солнце в ближайшие сутки не просто повышена, а имеет тенденцию к росту.

До этого вспышка предпоследнего класса мощности M1.0 была зафиксирована на Солнце 24 сентября и продолжалась 47 минут.

Ранее ученые объяснили причину высокого уровня активности Солнца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами