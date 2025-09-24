Земле угрожают «невидимые» астероиды, предупредили ученые

Астрономы из Университета штата Сан-Паулу в Бразилии обнаружили, что в окрестностях Венеры могут скрываться целые семейства астероидов, практически неуловимых для современных телескопов. По расчетам, в течение нескольких тысяч лет такие объекты способны приблизиться к Земле и даже столкнуться с ней. Работа опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics (A&A).

«Наше исследование демонстрирует: существует популяция потенциально опасных астероидов, которые мы пока не можем обнаружить. Они находятся не в главном поясе между Марсом и Юпитером, а гораздо ближе — на орбите Венеры. Из-за их положения они остаются невидимыми, хотя в будущем могут представлять реальную угрозу нашей планете», — рассказал ведущий автор работы Валерио Карруба, профессор кампуса Факультета инженерии в Гуаратингета.

Речь идет о так называемых «соорбитальных астероидах Венеры» — они обращаются вокруг Солнца, но делят одну и ту же область пространства с планетой. В отличие от относительно стабильных троянцев Юпитера, эти объекты ведут себя хаотично: их орбиты сильно вытянуты, и каждые 12 тысяч лет они переходят из безопасной конфигурации в потенциально опасную для Земли.

Особое беспокойство вызывают астероиды с низкой эксцентриситетом (почти круговой орбитой). Именно они труднее всего поддаются наблюдению с Земли, так как все время находятся слишком близко к Солнцу. Компьютерные модели показывают: такие тела могут сближаться с Землей на минимальные расстояния, что на тысячелетнем горизонте эквивалентно почти неизбежным столкновениям.

«Астероиды диаметром около 300 метров способны образовать кратер шириной до 4,5 км и выделить энергию в сотни мегатонн. Попадание в густонаселенный регион станет катастрофой», — подчеркнул Карруба.

Даже такие мощные инструменты, как недавно открывшаяся в Чили обсерватория Веры Рубин, окажутся малоэффективны: расчеты показывают, что «венерианские» астероиды будут видны всего одну-две недели и только при подъеме выше 20 градусов над горизонтом.

Альтернативой может стать размещение космических телескопов, наблюдающих области около Солнца. Подобные задачи ставят перед собой миссия NASA Neo Surveyor и китайский проект Crown.

«Планетарная защита должна учитывать не только то, что мы уже умеем видеть, но и то, что остается скрытым», — заключил Карруба.

