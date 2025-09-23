Луне угрожает столкновение с астероидом, предупредили ученые

Астероид 2024 YR4, открытый в прошлом году, сначала вызвал тревогу — расчеты показывали 3% вероятность его столкновения с Землей. Позднее уточненные модели исключили этот сценарий, но оставили около 4% шанса падения астероида на Луну в декабре 2032 года. Ученые предложили несколько вариантов решения этой проблемы. Препринт работы опубликован на портале arXiv.

Дело не столько в самой Луне — постоянных баз к тому времени там, скорее всего, еще не будет, — сколько в последствиях. Столкновение небесного тела диаметром около 60 метров может выбросить огромное количество обломков, что в тысячи раз увеличит поток микрометеороидов, обрушившихся бы на Землю в течение нескольких дней. Это создало бы угрозу для спутников и космических станций на орбите.

Оптимальным вариантом считается дефлекция — небольшое изменение орбиты астероида. Чем раньше это сделать, тем меньшего «толчка» потребуется. Но для точного расчета необходимо знать массу объекта, а она пока определяется лишь в очень широких пределах: от 51 до 711 миллионов килограммов. Ошибка в оценке может привести к тому, что вместо безопасного отклонения астероид будет направлен в сторону Земли.

Идеальным временем для разведывательной миссии с целью уточнения массы считается 2028 год. Но создать и запустить отдельный аппарат за три года практически нереально. В качестве альтернативы рассматривают использование существующих миссий — например, продление программы OSIRIS-APEX или перенаправление аппарата Psyche.

Если же дефлекция окажется невозможной, остается вариант разрушения. Это можно сделать с помощью мощного кинетического удара, разбив астероид на более мелкие части, или применив ядерный заряд. Согласно расчетам, взрыв мощностью 1 мегатонна способен гарантированно разрушить 2024 YR4 вне зависимости от его точной массы.

Ядерный вариант вызывает больше всего споров. Хотя физика подтверждает его эффективность, применение ядерного оружия в космосе чревато политическими и правовыми последствиями. Кроме того, подобный метод никогда не отрабатывался в реальных условиях.

Окончательно станет ясно, представляет ли 2024 YR4 угрозу, только в 2028 году. Однако решение о разработке миссий придется принимать раньше — окна для запусков будут закрываться с каждым годом.

