Океанолог рассказал, что лишает человечество морских пляжей

Океанолог предупредил, что изменение климата сделает небезопасными морские пляжи
Abbypphotos/Shutterstock/FOTODOM

Ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников предупредил, что изменение климата делает небезопасными морские пляжи. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы постепенно движемся к тому, что в скором времени что в Египте, что в Анапе, Геленджике или в любом другом месте будет выгоднее, спокойнее и лучше для здоровья купаться в бассейне на территории отеля», — предупредил он.

По словам Сапожникова, бассейны предпочтительнее для отдыхающих ввиду участившегося появления акул и ядовитых медуз на морских побережьях в курортных зонах.

До этого ученые установили, что с 1950-х годов опасные волны жары, засух и паводков стали случаться в три раза чаще из-за изменений климата. Если выбросы парниковых газов не сократятся, засухи уничтожат больше сельхозугодий, а ливни приведут к еще более катастрофическим паводкам.

Ранее СМИ рассказали, как может измениться облик Парижа из-за глобального потепления.

