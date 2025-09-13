СМИ рассказали, как может измениться облик Парижа из-за глобального потепления

Угроза глобального потепления ставит под вопрос сохранение традиционного архитектурного стиля Парижа, в частности, его знаменитых серых цинковых крыш. Как пишет New York Times, из-за климатических изменений проживание на верхних этажах парижских зданий становится некомфортным, а порой и невозможным.

Эти серо-голубые крыши – узнаваемый символ французской столицы, секретом которого является цинк, покрывающий около 80% кровель. Исторически квартиры под самой крышей в центре Парижа считались престижной недвижимостью.

По мнению заместителя мэра Парижа по экологическому переходу и борьбе с изменением климата Дэна Лерта, в ближайшие годы эти квартиры, расположенные на верхних этажах, могут стать непригодными для жизни. Он уверен, что парижанам придется принять необходимость изменения облика города.

Как отмечает издание, в периоды сильной жары цинковые крыши нагреваются до температуры свыше 70°C, превращаясь в настоящие «раскаленные сковородки».

