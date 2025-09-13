На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ рассказали, как может измениться облик Парижа из-за глобального потепления

NYT: Париж может лишиться своих исторических серых крыш из-за изменения климата
true
true
true
close
Shutterstock

Угроза глобального потепления ставит под вопрос сохранение традиционного архитектурного стиля Парижа, в частности, его знаменитых серых цинковых крыш. Как пишет New York Times, из-за климатических изменений проживание на верхних этажах парижских зданий становится некомфортным, а порой и невозможным.

Эти серо-голубые крыши – узнаваемый символ французской столицы, секретом которого является цинк, покрывающий около 80% кровель. Исторически квартиры под самой крышей в центре Парижа считались престижной недвижимостью.

По мнению заместителя мэра Парижа по экологическому переходу и борьбе с изменением климата Дэна Лерта, в ближайшие годы эти квартиры, расположенные на верхних этажах, могут стать непригодными для жизни. Он уверен, что парижанам придется принять необходимость изменения облика города.

Как отмечает издание, в периоды сильной жары цинковые крыши нагреваются до температуры свыше 70°C, превращаясь в настоящие «раскаленные сковородки».

Ранее человека признали главным фактором глобального потепления.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами