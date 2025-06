Изменение климата утроило частоту погодных катаклизмов, предупредили ученые

Американские ученые из Пенсильванского университета выяснили, что за последние 75 лет антропогенное изменение климата привело к трехкратному увеличению частоты опасных атмосферных волновых явлений, вызывающих продолжительные волны тепла, засухи и наводнений. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Климатологи обнаружили, что в 1950-х годах в среднем за лето происходило одно масштабное волновое событие, тогда как сейчас их число возросло до трех. Эти явления, известные как квазирезонансные усиления (QRA), возникают, когда гигантские волны в струйном течении «застревают» на месте на несколько недель, блокируя нормальную циркуляцию атмосферы.

Примерами таких событий стали сильная жара на северо-западе Тихого океана в 2021 году, мощная тепловая волна в России в 2010 году и рекордные температуры в Европе в 2003 году.

Главная причина — стремительное потепление Арктики, которое происходит в 3–4 раза быстрее, чем в среднем по планете. Это уменьшает разницу температур между полярными и тропическими регионами, ослабляя струйные течения и делая их более «вязкими».

«Классический пример — лето 2018 года в США: Запад страдал от жары и пожаров, а Восток — от непрерывных дождей. Такая погода держалась целый месяц», — пояснил Майкл Манн, соавтор исследования.

Ученые отмечают, что после явления Эль-Ниньо (как в 2023–2024 годах) следующее лето с высокой вероятностью принесет еще больше «застрявших» волн. Это объясняет, почему текущие климатические модели недооценивают масштабы экстремальных событий.

Если выбросы парниковых газов не сократятся, последствия будут нарастать, принося более долгие, жаркие и опасные волны тепла. Одновременно засухи уничтожат больше сельхозугодий, а ливни приведут к еще более катастрофическим паводкам.

