В ВОЗ рассказали о цели России по повышению продолжительности жизни

ВОЗ: цели России по росту продолжительности жизни амбициозны, но достижимы
true
true
true
close
Global Look Press

Заявленные Россией цели по росту продолжительности жизни амбициозны, но достижимы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве Батыра Бердыклычева.

По его словам, в стране внимательно следят за показателями продолжительности жизни, потому что это крайне важный показатель.

«За последние 20 лет в Российской Федерации виден значительный рост этого показателя — с 65 в 2000 году до 73 лет в 2019 году, хотя пандемия COVID на время задержала этот рост», — добавил Бердыклычев.

Глава офиса ВОЗ добавил, что к 2030 году планируется поднять среднюю продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. Он подчеркнул, что данные цели являются амбициозными, но достижимыми.

Специалист отметил, что для роста продолжительности жизни необходимо сделать акцент на профилактику хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые, а также борьбу с возможными факторами риска.

До этого академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что продолжительность жизни человека может достичь 150 лет благодаря развитию технологий выращивания искусственных органов.

Ранее Путин назвал последствие роста мировой продолжительности жизни.

