В РАН назвали условие для увеличения продолжительности жизни до 150 лет

Онищенко: люди смогут жить до 150 лет, если научатся выращивать органы
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Продолжительность жизни человека может достичь 150 лет благодаря развитию технологий выращивания искусственных органов. Такое мнение высказал академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с корреспондентом ТАСС.

Эпидемиолог отметил, что современная медицина уже позволяет выращивать отдельные органы из соединительнотканных клеток, что открывает революционные перспективы для продления жизни. По его словам, это не фантазия, а реальная технология.

«Если мы научимся выращивать органы, то вполне можно и до 150 лет жить. И это не фантазия, это уже реальность. Берется соединительнотканная клетка, из нее можно вырастить и почку, и печень», — заявил Онищенко.

3 сентября президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и глава КНДР Ким Чен Ын во время неформальной беседы высказались о возможности жизни до 150 лет.

По словам китайского лидера, сейчас люди в 70 лет являются «детьми», в то время как раньше немногие доживали до этого возраста. В ответ Путин заявил, что благодаря биотехнологиям и трансплантации органов люди могут жить вечно.

Ранее Путин назвал последствие роста мировой продолжительности жизни.

