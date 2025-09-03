Путин назвал последствие роста мировой продолжительности жизни

Путин: нужно готовиться к тому, что 65-летних в мире будет больше 5-6-летних

Мировое сообщество должно подготовиться к тому, что пожилых людей будет становиться больше, чем детей. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам поездки в Китай заявил президент России Владимир Путин.

«По-моему, к 2050-му году на планете людей старше 65 лет будет больше, чем 5-6-летних детей. Это будет иметь и социальные, и политические, и экономические последствия», — заявил он.

Глава государства добавил, что о данном вопросе необходимо задуматься.

Российский лидер объяснил, что современная медицина позволяет человечеству надеяться на долгую жизнь. По его словам, сейчас есть множество методов оздоровления и хирургических операций.

До этого сообщалось, что Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и глава КНДР Ким Чен Ын во время неформальной беседы высказались о возможности жизни до 150 лет.

По словам китайского лидера, сейчас люди в 70 лет являются «детьми», в то время как раньше немногие доживали до этого возраста. В ответ Путин заявил, что благодаря биотехнологиям и трансплантации органов люди могут жить вечно.

Ранее в России назвали действенный способ повысить рождаемость.