Десять грызунов не пережили космический полет в капсуле «Бион-М» №2

РАН: десять мышей не вынесли космический полет в капсуле «Бион-М» №2

Десять из 75 мышей не пережили полет в научном аппарате «Бион-М» №2. Об этом сообщил директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, академик Олег Орлов, пишет пресс-служба учреждения.

«По результатам: из 75 мышей десять мы не досчитались. При таком результате мы все удовлетворены, и в первую очередь ученые и организаторы полета», — сказал Орлов.

19 сентября «Роскосмос» сообщил, что спускаемый аппарат биоспутника «Бион-М» №2 приземлился в Оренбургской области после 30 суток в космосе. Ракета «Союз-2.1б» с данным спутником стартовала с космодрома Байконур 20 августа.

«Бион» представляет собой серию российских космических аппаратов, разработанных специально для проведения биологических исследований в космосе. С 1973 по 1996 год было успешно запущено 11 спутников этой серии. В 2013 году впервые состоялся запуск модернизированной версии аппарата, получившей название «Бион-М».

Ранее появилось видео с места приземления спутника «Бион-М» №2 с мышами на борту.