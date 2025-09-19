На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Десять грызунов не пережили космический полет в капсуле «Бион-М» №2

РАН: десять мышей не вынесли космический полет в капсуле «Бион-М» №2
true
true
true
close
Роскосмос

Десять из 75 мышей не пережили полет в научном аппарате «Бион-М» №2. Об этом сообщил директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, академик Олег Орлов, пишет пресс-служба учреждения.

«По результатам: из 75 мышей десять мы не досчитались. При таком результате мы все удовлетворены, и в первую очередь ученые и организаторы полета», — сказал Орлов.

19 сентября «Роскосмос» сообщил, что спускаемый аппарат биоспутника «Бион-М» №2 приземлился в Оренбургской области после 30 суток в космосе. Ракета «Союз-2.1б» с данным спутником стартовала с космодрома Байконур 20 августа.

«Бион» представляет собой серию российских космических аппаратов, разработанных специально для проведения биологических исследований в космосе. С 1973 по 1996 год было успешно запущено 11 спутников этой серии. В 2013 году впервые состоялся запуск модернизированной версии аппарата, получившей название «Бион-М».

Ранее появилось видео с места приземления спутника «Бион-М» №2 с мышами на борту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами