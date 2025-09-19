Появилось видео с места приземления спутника «Бион-М» №2 с мышами на борту

«Роскосмос» опубликовал кадры с места приземления в Оренбургской области биоспутника «Бион-М» №2 с живыми организмами на борту. Видео появилось в Telegram-канале государственной корпорации.

На записи видно, как специалисты осматривают космический аппарат.

19 сентября «Роскосмос» сообщил, что спускаемый аппарат биоспутника «Бион-М» №2 приземлился в Оренбургской области после 30 суток в космосе. Ракета «Союз-2.1б» с данным спутником стартовала с космодрома Байконур 20 августа.

Как рассказали в пресс-службе государственной корпорации, на борту космического аппарата находился широкий спектр биологических объектов. Среди них — мухи, мхи, клеточные культуры и растительные образцы. Ожидается, что их направят в Москву для участия в дальнейших исследованиях. Цель эксперимента заключается в исследовании воздействия радиации и невесомости на живые организмы в условиях полярной орбиты.

«Бион» — это серия российских космических аппаратов, разработанных специально для проведения биологических исследований в космосе. В период с 1973 по 1996 годы ученые успешно запустили 11 таких спутников. Первый запуск модернизированной версии аппарата, получившей название «Бион-М», состоялся в 2013 году.

Ранее появилось видео с мухами и мышами на борту спутника «Бион-М» №2.