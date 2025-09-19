На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео с места приземления спутника «Бион-М» №2 с мышами на борту

«Роскосмос» опубликовал видео с места приземления спутника «Бион-М» №2
true
true
true

«Роскосмос» опубликовал кадры с места приземления в Оренбургской области биоспутника «Бион-М» №2 с живыми организмами на борту. Видео появилось в Telegram-канале государственной корпорации.

На записи видно, как специалисты осматривают космический аппарат.

19 сентября «Роскосмос» сообщил, что спускаемый аппарат биоспутника «Бион-М» №2 приземлился в Оренбургской области после 30 суток в космосе. Ракета «Союз-2.1б» с данным спутником стартовала с космодрома Байконур 20 августа.

Как рассказали в пресс-службе государственной корпорации, на борту космического аппарата находился широкий спектр биологических объектов. Среди них — мухи, мхи, клеточные культуры и растительные образцы. Ожидается, что их направят в Москву для участия в дальнейших исследованиях. Цель эксперимента заключается в исследовании воздействия радиации и невесомости на живые организмы в условиях полярной орбиты.

«Бион» — это серия российских космических аппаратов, разработанных специально для проведения биологических исследований в космосе. В период с 1973 по 1996 годы ученые успешно запустили 11 таких спутников. Первый запуск модернизированной версии аппарата, получившей название «Бион-М», состоялся в 2013 году.

Ранее появилось видео с мухами и мышами на борту спутника «Бион-М» №2.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами