Спутник «Бион-М» с мышами и мухами приземлился в Оренбургской области

Роскосмос: спутник с мышами «Бион-М» №2 вернулся на Землю
true
true
true
close
Кирилл Зыков/РИА Новости

Спускаемый аппарат биоспутника «Бион-М» №2 с живыми организмами на борту приземлился в Оренбургской области после 30 суток в космосе. Об этом сообщает Роскосмос в Telegram-канале.

В публикации говорится, что после приземления живые организмы, которые были на борту, направят в Москву для участия в дальнейших исследованиях.

Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Бион-М» №2 стартовала с Байконура 20 августа.

Согласно заявлению пресс-службы «Роскосмоса», на борту космического аппарата «Бион» размещен широкий спектр биологических объектов: мухи, мхи, клеточные культуры и растительные образцы. Целью эксперимента является исследование воздействия радиации и невесомости на живые организмы в условиях полярной орбиты. Подробнее — в материале «Газета.Ru».

«Бион» представляет собой серию российских космических аппаратов, разработанных специально для проведения биологических исследований в космосе. С 1973 по 1996 год было успешно запущено 11 спутников этой серии. В 2013 году впервые состоялся запуск модернизированной версии аппарата, получившей название «Бион-М».

Ранее «Роскосмос» показал жизнь мышей на борту спутника «Бион-М» №2.

