В РАН рассказали о планах отправить потомков мух, летавших на «Бионе-М», на МКС

РАН: потомки мух, слетавших в космос на «Бионе-М» №2, отправятся на МКС
Depositphotos

Потомки мух-дрозофил, которые провели 30 дней на космическом аппарате «Бион-М» №2, через несколько месяцев отправятся на Международную космическую станцию для участия в других экспериментах. Об этом сообщили в Российской академии наук, передает РИА Новости.

«Одна из задач миссии «Бион-М» №2 — изучение действия факторов космического полета в масштабе многих последовательных поколений (не менее 14)», — говорится в сообщении.

Во время отправления спутника в космос частью экипажа стали мушки-дрозофилы, которые являются потомками насекомых в седьмом поколении. Они появились на МКС в условиях невесомости несколько месяцев назад.

Кроме того, во время полета «Бион-М» №2 будут получены 9-е и 10-е поколения этой линии, которые также появились в невесомости. Еще три-четыре поколения уже их потомки затем отправятся на МКС, где снова дадут потомство.

Данное исследование поможет ученым понять, повлиял ли полет в космос на состояние репродуктивной системы насекомых и на сохранность их генетического материала.

Ракета со спутником «Бион-М» №2 стартовала с Байконура 20 августа.

19 сентября биоспутник с живыми организмами на борту приземлился в Оренбургской области.

Согласно заявлению пресс-службы «Роскосмоса», на борту космического аппарата «Бион» размещен широкий спектр биологических объектов: мухи, мхи, клеточные культуры и растительные образцы. Целью эксперимента является исследование воздействия радиации и невесомости на живые организмы в условиях полярной орбиты. Подробнее — в материале «Газета.Ru».

Ранее появилось видео с места приземления спутника «Бион-М» №2 с мышами на борту.

