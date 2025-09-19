Космические мыши возвращаются. Зачем нужен был эксперимент «Бион-М» №2

20 августа на околоземную орбиту был выведен российский космический аппарат «Бион-М» №2. Он стартовал с космодрома Байконур с 75 мышами, мухами дрозофилами, клеточными культурами, растениями, образцами зерновых, грибами, лишайниками, бактериями и другими разнообразными микроорганизмами. Так начался масштабный эксперимент, который даст ответ на главный вопрос: какой радиационной нагрузке подвергнутся космонавты на будущей Российской орбитальной станции (РОС), которую хотят разместить на полярной орбите? 19 сентября спутник с обитателями должен вернуться на Землю.

«Бион» — это советский спутник, который был разработан специально для проведения экспериментов с живыми существами и растениями. Их запускали начиная с 1973 года. На этих спутниках летали не только мыши, но и 12 обезьян, однако от их использования пришлось отказаться из-за большой стоимости эксперимента.

На борту «Биона-М» №2, отправившегося на орбиту 20 августа, из млекопитающих — только мыши специально выведенной линии C57BL/6.

Что это за мыши C57BL/6? Линия черных мышей C57BL/6 выведена в Институте Басси при Гарвардском университете еще в 1921 году. Это самая распространенная и глубоко исследованная линия мышей, чей геном полностью расшифрован. Эти мыши одинаковы, как клоны, что минимизирует ошибки исследования. Мыши C57BL/6 необычайно чувствительны к боли и холоду, а обезболивающие препараты на них действуют менее эффективно. В отличие от других пород мышей, они добровольно употребляют алкогольные напитки. Самцы могут демонстрировать брадобрейное поведение: доминантные особи выдергивают у других самцов шерсть и усики.

Ученые Института медико-биологических проблем, которые отвечают за научную часть этого эксперимента, хотят получить научные данные по влиянию невесомости на радиочувствительность, а, следовательно, и на радиопоражаемость живых систем под воздействием повышенных доз космической радиации широкого спектра, что позволит разработать требования к медицинскому обеспечению будущих космических полетов.

Эти данные помогут также и обычной земной медицине.

Почему это важно для РОС?

Как известно, Российскую орбитальную станцию собираются разместить на полярной орбите, откуда будет видна вся Россия (с МКС видно только 20% территории нашей страны). Как отметил в беседе с «Газетой.Ru» профессор кафедры «Экология, системы жизнеобеспечения и безопасность жизнедеятельности» Московского авиационного института, доктор технических наук Александр Белявский, уникальность текущей миссии заключается именно в том, что корабль с живыми организмами находится там, где, как планируется, в скором времени заработает Российская орбитальная станция. Исследование живых существ с «Биона-М» №2 поможет спрогнозировать влияние среды на космонавтов.

«Вокруг Земли располагаются два радиационных пояса. Силовые линии магнитного поля радиационных поясов замыкаются на полюсах — Северном и Южном. Проще говоря, это зоны, насыщенные энергией заряженных частиц. Радиация, исходящая от этих поясов, оказывает губительное воздействие на живые организмы. Восстановление после космического путешествия в этой зоне может не наступить вовсе.

Приведу конкретный пример: радиация, исходящая от указанных поясов, способствует расщеплению молекул воды в организме и превращению их в другие, не совместимые с продолжением жизни химические соединения.

Если сейчас, после полета «Бион-М» №2, мы поймем, что принятые учеными меры по защите живых организмов действенны, это будет большим шагом в деле адаптации существ к космической среде, — подчеркнул Александр Белявский.

Отвечая на другой популярный вопрос — этично ли проводить смертельно опасные эксперименты на маленьких живых существах, профессор Александр Белявский заметил, что мнений на этот счет может быть очень много, но есть точное понимание, что человек совершенно точно должен быть последним звеном в цепочке экспериментов.

close Запуск ракеты-носителя «Союз-2-1б» с космическим аппаратом «Бион-М» с космодрома Байконур Кирилл Зыков/РИА Новости

«Прямо сейчас мы наблюдаем стремительное развитие науки. Конечно, исследования организмов с «Бион-М» №2 по их возвращении могут занять не один месяц. Но совершенно точно это будут уникальные данные, которые помогут понять космос еще лучше. И это, безусловно, еще один большой, важнейший шаг в деле создания биологической системы жизнеобеспечения»,

— подчеркнул профессор Александр Белявский.

Как и в прошлые разы, сразу после спуска аппарата ученые разместят лагери рядом с местом предполагаемого приземления корабля.

«Объясняется это просто — все биологические материалы очень мало хранятся. Их важно быстро собрать, обработать и «законсервировать» — в частности, заморозить. Поскольку работать с материалами планируют много месяцев, обеспечение долговременного хранения принципиально важно», — отметил Белявский.

Напомним, что параллельно ученые пытаются получить ответ на вопрос о возможном начале жизни на Земле из-за столкновения планеты с кометами и астероидами.

Поэтому в качестве эксперимента ученые расположили на внешней обшивке спускаемого аппарата аналоги материалов комет и астероидов с размещенными в них живыми микроорганизмами для исследования шансов их выживания при спуске на Землю с орбиты.

Профессор Белявский также развеял популярные теории о том, что миссии «Бионов» могут найти хоть какой-то путь к познанию секрета бессмертия.

«Конечно, современная наука не может обеспечить бессмертие. Это самое большое заблуждение. Сейчас мы выходим на принципиально новый уровень, пробуем, каково это — чувствовать себя комфортно за пределами Земли. Это огромный шаг для человечества, и он требует значительных временных и прочих затрат. Мы должны осознавать, что живем в эпоху стремительного прогресса, и это, конечно, не может не радовать. Но бессмертие — что-то, пожалуй, из области фантастики», — уточнил эксперт.

Чем «Бион-М» №2 отличается от «Бион-М» №1?

Первый «Бион-М» — с почти сотней живых существ (включая гекконов, рыб, пресноводных рачков, улиток, мышей-песчанок и мышей той же линии C57BL/6) — был запущен в космос 19 апреля 2013 года и провел на околоземной орбите ровно месяц. На корабле для нормальной жизнедеятельности путешественников были оборудованы все необходимые системы: они питались, дышали, передвигались ровно так же, как делали это на Земле. Однако после приземления аппарата выяснилось, что гибели части животных избежать не удалось.

close Модель космического аппарата «Бион-М», предназначенного для проведения биологических исследований Сергей Мамонтов/РИА Новости

«По официальной версии, имело место отключение систем обеспечения жизнедеятельности существ. Отказ техники — не такая уж редкость, и риск смерти, конечно, был», — пояснил Александр Белявский.

При этом, несмотря на столь негативные последствия запуска, профессор назвал эксперимент вполне успешным. Исследования выживших существ помогли выявить ряд новых проблем в области воздействия космического полета на организм.

Например, было доказано, что невесомость ослабляет системы восстановления ДНК — то есть воздействие радиации на клетки организма настолько губительно, что дальние полеты — к другим планетам — пока смертельно опасны.

Кроме того, у животных отмечались серьезные нарушения в работе мозга, проблемы с кровеносной системой, невозможность восстановления клеток печени, мышц, костных и других тканей.

У некоторых микроорганизмов образовалась устойчивость к антибиотикам, что подтвердило теорию о том, что космическая среда даже условно-патогенные бактерии, живущие в организме, может делать агрессивными.