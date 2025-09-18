На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, что шимпанзе употребляют эквивалент банки пива в день

Guardian: шимпанзе потребляют в составе фруктов алкоголь, равный банке пива
Shutterstock

Африканские шимпанзе потребляют в составе ферментированных фруктов алкоголь, эквивалентный примерно одной банке пива. Об этом сообщает британская газета Guardian.

Во время исследований в национальных парках Уганды и Кот-д'Ивуара был измерен уровень алкоголя в опавших фруктах, которые едят приматы. Хотя отдельные плоды содержали менее 0,5% алкоголя, суточная норма потребления шимпанзе увеличивалась по мере того, как они поедали мякоть спелых плодов. Обезьяны особенно любили инжир, содержание алкоголя в котором было одним из самых высоких.

Шимпанзе в среднем съедают за день порцию спелых фруктов, которая составляет от 5 до 10% от своего собственного веса, поэтому даже низкие концентрации дают высокую суточную норму. Она оценивается примерно в одну стандартную американскую порцию алкоголя или одну банку пива.

16 сентября было сообщено, что несколько сбежавших из питомника обезьян захватили город в Таиланде.

Ранее сотрудники китайского зоопарка запретили показывать обезьянам видеоролики.

