Стало известно, что шимпанзе употребляют эквивалент банки пива в день

Африканские шимпанзе потребляют в составе ферментированных фруктов алкоголь, эквивалентный примерно одной банке пива. Об этом сообщает британская газета Guardian.

Во время исследований в национальных парках Уганды и Кот-д'Ивуара был измерен уровень алкоголя в опавших фруктах, которые едят приматы. Хотя отдельные плоды содержали менее 0,5% алкоголя, суточная норма потребления шимпанзе увеличивалась по мере того, как они поедали мякоть спелых плодов. Обезьяны особенно любили инжир, содержание алкоголя в котором было одним из самых высоких.

Шимпанзе в среднем съедают за день порцию спелых фруктов, которая составляет от 5 до 10% от своего собственного веса, поэтому даже низкие концентрации дают высокую суточную норму. Она оценивается примерно в одну стандартную американскую порцию алкоголя или одну банку пива.

