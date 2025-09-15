Сотрудники китайского зоопарка запретили показывать обезьянам видеоролики

Шанхайский парк дикой природы запретил посетителям показывать шимпанзе короткие видеоролики. Об этом сообщает портал Scmp.

У шимпанзе по кличке Дин-Дин появилась привычка смотреть короткие видеоролики, однако сотрудники зоопарка обеспокоены возможными проблемами со зрением, к которым могут привести длительные просмотры, пишет китайское издание.

Двухлетний шимпанзе Дин-Дин своим обаянием покорил посетителей парка дикой природы, а также пользователей интернета, сообщает портал. Недавно в Сети появились сообщения о том, что Дин-Дин полюбил короткие видеоролики. Посетители приходят к нему с планшетами и телефонами, и показывают видео в стиле TikTok*.

В одном из вирусных роликов женщина подносит телефон к стеклу вольера Дин-Дина, пока играет музыка, а шимпанзе пристально смотрит на экран, время от времени сосредоточенно почесывая мордочку. Другой посетитель отметил, что Дин-Дина, похоже, особенно тянет к смешным видеороликам и коротким драмам, что говорит о том, что звуки и визуальные эффекты могут быть особенно стимулирующими для животных.

TikTok принадлежит Meta (признана в России экстремистской и запрещена).

