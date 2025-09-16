Более сотни обезьян захватили город в Таиланде и устроили там хаос

Сбежавшие из питомника обезьяны совершили набег на город в Таиланде

Обезьяны сбежали из питомника и устроили беспорядки в Таиланде. Об этом сообщает Thaiger.

Более сотни обезьян сбежали из приюта в районе Муанг провинции Лоп Бури. Стаи приматов бродили по улицам, врывались в дома и даже штурмовали полицейский участок.

Полицейским, дежурившим неподалеку, пришлось отбиваться от разбушевавшихся животных с помощью рогаток. Для того, чтобы вернуть обезьян на территорию питомника также использовались петарды, хотя некоторые из особей все еще оставались на свободе до наступления ночи.

В настоящее время власти устанавливают, как произошел побег. Тем временем рабочие начали ремонтировать поврежденные вольеры и заделывать потенциальные пути побега, чтобы предотвратить повторение инцидента в будущем.

