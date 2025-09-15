Попова рассказала, какое оборудование использует Роспотребнадзор

До 73% оборудования, которое использует Роспотребнадзор, является отечественным. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова во время ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора с участием президента России Владимира Путина в режиме видеоконференции, передает РИА Новости.

«Во всех наших объектах, которые сегодня строятся, используются только отечественные, как строительные материалы, так и отделочные материалы, у нас к ним особые требования, там требования биологической безопасности», — сказала она.

Также Попова рассказала, что в Роспотребнадзоре видят риски возникновения новых инфекций, в том числе в связи с развитием синтетической биологии. Она подчеркнула, что ее ведомством разработаны 124 быстрых теста, которые способны распознать инфекцию за час.

В День работников санитарно-эпидемиологической службы, 15 сентября, Владимир Путин вышел на видеосвязь с регионами, где открываются лабораторные центры Роспотребнадзора.

Ранее в России создали тест на иммунитет к холере.