На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Попова рассказала, какое оборудование использует Роспотребнадзор

Попова: до 73% оборудования Роспотребнадзора является отечественным
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

До 73% оборудования, которое использует Роспотребнадзор, является отечественным. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова во время ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора с участием президента России Владимира Путина в режиме видеоконференции, передает РИА Новости.

«Во всех наших объектах, которые сегодня строятся, используются только отечественные, как строительные материалы, так и отделочные материалы, у нас к ним особые требования, там требования биологической безопасности», — сказала она.

Также Попова рассказала, что в Роспотребнадзоре видят риски возникновения новых инфекций, в том числе в связи с развитием синтетической биологии. Она подчеркнула, что ее ведомством разработаны 124 быстрых теста, которые способны распознать инфекцию за час.

В День работников санитарно-эпидемиологической службы, 15 сентября, Владимир Путин вышел на видеосвязь с регионами, где открываются лабораторные центры Роспотребнадзора.

Ранее в России создали тест на иммунитет к холере.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами