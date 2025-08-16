На МКС начали выращивать космический огород

Вместе с запуском к Международной космической станции 1 августа 2025 года экипаж миссии Crew-11 привез и очередную серию экспериментов по выращиванию растений в космосе — VEG-03. На борту уже готовы к посадке специальные «подушки с семенами». Об этом сообщает NASA.

Во время эксперимента VEG-03 MNO астронавты сами выберут, что будут выращивать, из «библиотеки семян» — среди вариантов васаби-салат, красная капуста кейл и салат-ромэн сорта Dragoon.

Растения будут расти в установке Veggie — камере размером с ручную кладь, где красные, синие и зеленые светодиоды создают нужный спектр освещения. Прозрачные гармошкообразные стенки камеры расширяются по мере роста растений, поддерживая полуконтролируемую среду. Семена встраиваются в тканевые «подушки» с особым глинистым субстратом и удобрением с контролируемым высвобождением питательных веществ. Глина распределяет воду и воздух вокруг корней, что особенно важно в условиях микрогравитации.

Экипаж будет поливать растения, следить за их развитием и регулярно фотографировать процесс. Урожай частично съедят прямо на орбите, а часть отправят на Землю для анализа питательной ценности и безопасности.

Подобные эксперименты важны для будущих дальних миссий — на Луну и Марс — где свежие продукты будут играть ключевую роль в рационе и моральном состоянии экипажа. Кроме того, технологии, разработанные для «космического земледелия», могут найти применение и на Земле, например, в улучшении методов вертикального земледелия или в терапевтических программах садоводства для пожилых и людей с ограниченной подвижностью.

