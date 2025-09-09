Корабль «Прогресс МС-30» отстыковался от МКС

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-30» отстыковался от модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС) после почти восьми месяцев в ее составе. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«Сегодня в 18:45:30 по московскому времени грузовой корабль «Прогресс МС-30» отстыковался от служебного модуля «Звезда»», — говорится в сообщении.

Планируется, что около 21:59 по мск грузовик включит двигатели на торможение и сойдет с орбиты МКС, после чего сможет войти в атмосферу Земли. В ведомстве уточнили, что большая часть транспортного корабля сгорит в плотных слоях атмосферы. Оставшиеся элементы упадут в несудоходном районе Тихого океана.

«Прогресс МС-30», запущенный с космодрома Байконур, причалил к модулю «Звезда» 2 марта текущего года. Теперь его место предстоит занять «Прогрессу МС-32», запуск которого запланирован на 11 сентября.

14 июля космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту также отстыковался от МКС. Отстыковка произошла в 07:15 по времени Восточного побережья США (14:15 мск), приземление планировалось у берегов штата Калифорнии.

Ранее на МКС начали выращивать космический огород.