Астрономы раскрыли подробности о «кровавой луне» в это воскресенье

Луна во время затмения 7 сентября пробудет в тени Земли почти 1,5 часа

Луна в воскресенье, 7 сентября, будет полностью находиться в тени Земли на протяжении 1 часа 22 минут. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского планетария.

«Во время затмения 7 сентября Луна пробудет в тени Земли с 20:31 мск до 21:53 мск», — говорится в сообщении планетария.

По данным астрономов, общая продолжительность затмения составит 3,5 часа. Наибольшую фазу можно будет наблюдать в 21:12 мск. При этом явление можно будет наблюдать в любой точке России, где Луна будет находиться над горизонтом.

В планетарии отметили, что во время затмения Луна пройдет через южную часть земной тени, из-за чего ее верхний край потемнеет. При этом во время полного затмения естественный спутник Земли может приобрести красноватый оттенок.

4 сентября Agence France-Presse сообщило, что в европейской части страны, включая Москву и Санкт-Петербург, затмение совпадет с восходом Луны: она появится над горизонтом уже частично закрытой тенью Земли. На Урале и в Сибири можно будет наблюдать более продолжительные стадии частного затмения, а в восточных регионах страны — практически все явление.

