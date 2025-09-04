На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые рассказали, где можно увидеть «кровавую луну» в это воскресенье

AFP: в воскресенье вечером на небе появится «кровавая луна»
Kevin Kanzelmeyer/Shutterstock/FOTODOM

В воскресенье вечером любители астрономии увидят полное лунное затмение, во время которого спутник Земли окрасится в глубокий красный цвет. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Луна приобретает багровый оттенок из-за того, что солнечный свет, проходящий через атмосферу Земли, рассеивается: короткие синие волны отклоняются, а длинные красные доходят до спутника.

«Именно это и придает Луне кровавый цвет», — объяснил астрофизик Райан Миллиган из Королевского университета Белфаста.

Явление будет видно в Азии, включая Индию и Китай, на востоке Африки и в западной Австралии. Россияне смогут застать затмение лишь частично.

В европейской части страны, включая Москву и Санкт-Петербург, затмение совпадет с восходом Луны: она появится над горизонтом уже частично закрытой тенью Земли. На Урале и в Сибири можно будет наблюдать более продолжительные стадии частного затмения, а в восточных регионах страны — практически все явление. Лучшие условия для наблюдений будут при ясной погоде и открытом горизонте на юго-востоке.

Предыдущее полное лунное затмение произошло в марте этого года, а до этого — в 2022-м. Ученые называют воскресное явление «прологом» к редкому событию следующего года: 12 августа 2026-го состоится полное солнечное затмение, которое можно будет увидеть в Испании и Исландии.

Ранее древнейшие поля Вселенной оказались слабее магнитов на холодильнике.

