Древнейшие поля Вселенной оказались слабее магнитов на холодильнике

PRL: магнитные поля в ранней Вселенной были слабее магнитов на холодильнике
true
true
true
close
R. Colombari & M. Zamani (NSF NOIRLab)

Ученые из Школы высших исследований SISSA впервые смогли уточнить силу магнитных полей, возникших на самых ранних этапах жизни Вселенной. Она оказалась в миллиарды раз слабее магнитика на дверце холодильника — примерно на уровне магнитных импульсов, которые генерируют нейроны мозга. Тем не менее их «следы» до сих пор можно обнаружить в космической паутине — гигантской сети нитей, соединяющей галактики.Работа опубликована в журнале Physical Review Letters (PRL).

Исследователи провели около 250 тысяч компьютерных симуляций и сравнили их с астрономическими наблюдениями.

«Мы показали, что включение влияния слабых первичных магнитных полей дает картину космической паутины, которая гораздо лучше согласуется с данными телескопов. Оптимальное значение составляет около 0,2 наногаусса», — пояснил ведущий автор работы, аспирант SISSA Мак Павичевич.

Полученные результаты устанавливают новый верхний предел для силы древнейших магнитных полей, значительно ниже, чем считалось ранее. По словам исследователей, такие поля могли влиять на плотность космической паутины и ускорять формирование первых звезд и галактик.

Проверить выводы позволит дальнейшее изучение Вселенной с помощью телескопа Джеймса Уэбба.

