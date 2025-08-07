Администрация Трампа может отказаться от двух миссий НАСА

Администрация президента США Дональда Трампа закроет две миссии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Об этом со ссылкой на документы сообщает агентство Associated Press (AP).

Речь идет об аппаратах Orbiting Carbon Observatory-2 (OCO-2) и OCO-3, которые были запущены в 2014 и 2019 годах. Аппараты отслеживают источники углекислого газа в атмосфере Земли.

Отмечается, что обе миссии будут прекращены «в соответствии с повесткой дня президента и бюджетными приоритетами».

В конце июля сообщалось, что почти 300 действующих и бывших сотрудников НАСА подвергли критике администрацию Трампа, обвинив ее в рискованных сокращениях, нарушении федерального законодательства и нанесении ущерба миссиям агентства. Утверждается, что «последние шесть месяцев были отмечены быстрыми и расточительными изменениями, которые нанесли ущерб нашей миссии и катастрофически повлияли на кадровый состав НАСА».

1 августа генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что глава НАСА Шон Даффи «дал добро» на прямые технические обсуждения совместных проектов.

Ранее стало известно, что из НАСА уволят почти 4 тысячи сотрудников в рамках программы Трампа.