На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Администрация Трампа может отказаться от двух миссий НАСА

AP: администрация Трампа закроет две миссии НАСА
close
David J. Phillip/AP

Администрация президента США Дональда Трампа закроет две миссии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Об этом со ссылкой на документы сообщает агентство Associated Press (AP).

Речь идет об аппаратах Orbiting Carbon Observatory-2 (OCO-2) и OCO-3, которые были запущены в 2014 и 2019 годах. Аппараты отслеживают источники углекислого газа в атмосфере Земли.

Отмечается, что обе миссии будут прекращены «в соответствии с повесткой дня президента и бюджетными приоритетами».

В конце июля сообщалось, что почти 300 действующих и бывших сотрудников НАСА подвергли критике администрацию Трампа, обвинив ее в рискованных сокращениях, нарушении федерального законодательства и нанесении ущерба миссиям агентства. Утверждается, что «последние шесть месяцев были отмечены быстрыми и расточительными изменениями, которые нанесли ущерб нашей миссии и катастрофически повлияли на кадровый состав НАСА».

1 августа генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что глава НАСА Шон Даффи «дал добро» на прямые технические обсуждения совместных проектов.

Ранее стало известно, что из НАСА уволят почти 4 тысячи сотрудников в рамках программы Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами