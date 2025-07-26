На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Из НАСА уволят почти 4 тысячи сотрудников в рамках программы Трампа

Bloomberg: НАСА потеряет около 4 тыс. сотрудников из-за добровольных увольнений
true
true
true
close
Depositphotos

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) может потерять около 3870 сотрудников в рамках программы добровольных увольнений, которая является частью масштабной инициативы администрации президента США Дональда Трампа по сокращению штата федеральных служащих, пишет агентство Bloomberg.

Уточняется, что эта цифра может измениться по мере того, как будут рассматриваться заявления на увольнения. В НАСА в свою очередь отметили, что стремятся сохранить эффективность работы организации, и продолжить исследования, в том числе на Луне и Марсе.

По подсчетам НАСА, после реализации двух направлений правительственной программы добровольного увольнения, в организации останется порядка 14 тыс.служащих.

Ранее сотрудники НАСА обвинили Трампа в развале программ агентства

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами