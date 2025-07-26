Из НАСА уволят почти 4 тысячи сотрудников в рамках программы Трампа

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) может потерять около 3870 сотрудников в рамках программы добровольных увольнений, которая является частью масштабной инициативы администрации президента США Дональда Трампа по сокращению штата федеральных служащих, пишет агентство Bloomberg.

Уточняется, что эта цифра может измениться по мере того, как будут рассматриваться заявления на увольнения. В НАСА в свою очередь отметили, что стремятся сохранить эффективность работы организации, и продолжить исследования, в том числе на Луне и Марсе.

По подсчетам НАСА, после реализации двух направлений правительственной программы добровольного увольнения, в организации останется порядка 14 тыс.служащих.

Ранее сотрудники НАСА обвинили Трампа в развале программ агентства