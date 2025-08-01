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В «Роскосмосе» высказались о совместных проектах с НАСА

Глава «Роскосмоса» Баканов: НАСА готово обсуждать совместные проекты с Россией
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Михаил Воскресенский/Фотохост-агентство РИА Новости/РИА Новости

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что глава НАСА Шон Даффи «дал добро» на прямые технические обсуждения. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы к следующей встрече, к ноябрю-декабрю, подготовим полноценную повестку, на техническом уровне ее проработаем, чтобы выйти на какие-то уже конкретные решения», — сказал Баканов.

Глава «Роскосмоса» отметил, что решения «будут зависеть в том числе от геополитической обстановки и настроения во взаимоотношениях».

Баканов и Даффи провели переговоры 31 июля. В «Роскосмосе» отметили, что это первая очная встреча руководителей космических агентств с 2018 года. Стороны обсудили дальнейшую работу МКС, сотрудничество по лунным программам, совместное освоение дальнего космоса и продолжение взаимодействия по другим космическим проектам.

В ходе поездки в США глава «Роскосмоса» также посетил Центр управления полетом (ЦУП) американского сегмента МКС в Соединенных Штатах. Баканов встретился с основной оперативной группой управления российским сегментом МКС. Эта группа, базирующаяся в Хьюстоне, готова принять управление в случае, если ЦУП в подмосковном Королеве не сможет выполнять свои функции.

Ранее глава «Роскосмоса» рассказал о беседах с Илоном Маском по освоению космоса.

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