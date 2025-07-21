Сотрудники НАСА обвинили Трампа в развале программ агентства

Почти 300 действующих и бывших сотрудников Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) подвергли критике администрацию президента США Дональда Трампа, обвинив ее в рискованных сокращениях, нарушении федерального законодательства и нанесении ущерба миссиям агентства. Об этом говорится в открытом письме, адресованном исполняющему обязанности главы НАСА Шону Даффи, пишет РИА Новости.

В документе отмечается, что «последние шесть месяцев были отмечены быстрыми и расточительными изменениями, которые нанесли ущерб нашей миссии и катастрофически повлияли на кадровый состав НАСА».

Сотрудники утверждают, что под предлогом реформ были прекращены миссии, на финансирование которых ранее были выделены средства Конгрессом, в том числе в области научных исследований и аэрокосмических разработок. По их словам, это не только привело к потере технологических возможностей, но и создало угрозу для национальной безопасности.

Авторы письма подчеркивают, что сокращения были результатом политических решений, принятых в обход технических структур агентства и без учета мнения профильных специалистов.

«Мы возражаем против закрытия миссий, которые были одобрены и профинансированы конгрессом. Как только действующий космический аппарат выведен из эксплуатации — его невозможно вновь активировать», — говорится в письме.

Среди других претензий авторы указывают на отказ администрации Трампа от программ международного сотрудничества, неправомерные увольнения сотрудников и сворачивание образовательных и инклюзивных инициатив агентства. Часть подписантов предпочла остаться анонимной, ссылаясь на «атмосферу страха и риска преследования».

Письмо было подписано представителями всех центров НАСА.

До этого более 2 тысяч сотрудников НАСА приготовились уйти в отставку из-за политики Трампа.

Ранее Трамп предложил вывести МКС из эксплуатации.