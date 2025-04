Люди искусственно синхронизировали эволюцию мопсов и персидских кошек, узнали ученые

Группа американских ученых из Корнеллского и Вашингтонского университетов обнаружила, что интенсивная селекция привела к поразительному сходству между совершенно разными видами брахицефальных (короткомордых) пород собак и кошек. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Используя 3D-сканирование черепов, биологи обнаружили, что мопсы, пекинесы и персидские кошки имеют более схожие черты, чем со своими дикими предками — волками и дикими кошками.

Это первый задокументированный случай конвергентной эволюции у домашних животных, когда неродственные виды под воздействием искусственного отбора развивают сходные характеристики.

«Черепа персидских кошек, мопсов и пекинесов удивительно похожи — все они имеют плоские укороченные морды с одинаковым наклоном нёба», — пояснила соавтор исследования Эбби Дрейк из Корнеллского университета.

Феномен проявился независимо в разных породных группах: у бульдогов, азиатских пород собак (пекинес, ши-тцу), а также у персидских, гималайских и бирманских кошек. При этом собаки демонстрируют рекордное разнообразие форм — больше, чем весь отряд хищных млекопитающих.

Ученые предупреждают, что экстремальная селекция имеет обратную сторону. Брахицефальные породы страдают от проблем с дыханием, питанием и родами, что ставит под вопрос их способность выживать без человеческой помощи.

