Ученые развеяли миф о лучшем здоровье гибридных пород собак

Британские ученые из Королевского ветеринарного колледжа выяснили, действительно ли гибридные породы собак обладают лучшим здоровьем по сравнению с чистокровными сородичами. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

В последние годы желающие завести собаку люди проявляют все больше интереса к так называемым дизайнерским породам, представляющим собой результат скрещивания двух чистопородных животных. Примерами таких гибридов служат лабрадудли (помесь лабрадора и пуделя), кокапу (помесь кокер-спаниеля и пуделя), кавапу (помесь кавалер-кинг-чарльз-спаниеля и пуделя) и другие.

Согласно теории, смешанные породы более разнообразны в генетическом плане, поэтому они с меньшей вероятностью должны страдать от болезней, возникших из-за близкородственного скрещивания в чистопородной среде.

В новом исследовании ученые сосредоточились на кокапу, капапу и лабрадудлях, опросив около 9400 владельцев этих пород, а также хозяев чистокровных пуделей, лабрадоров, кокер-спаниелей и кавалер-кинг-чарльз-спаниелей. Все собаки были в возрасте до пяти лет.

Они сопоставаили шансы на развитие 57 наиболее распространенных заболеваний у трех дизайнерских гибридов с каждой из их пород-основателей. Всего было сделано 342 сравнения.

Распространенными проблемами со здоровьем оказались инфекции глаз и ушей, диарея и разрыв крестообразной связки.

Оказалось, что у гибридных пород и их чистокровных прародителей показателя здоровья совпадали в 87% случаев.

Исследователи надеются, что результаты исследования помогут владельцам собак принимать более обоснованные и основанные на фактических данных решения при выборе пушистого друга.

Ученые добавили, что их работа была сосредоточена на гибридах пуделей с другими породами. Они допускают, что смешивание других пород может улучшить показатели здоровья по сравнению с прародителями. В первую очередь речь идет о мопсах, бульдогах и других собаках с плоскими мордами, страдающих от проблем с дыханием из-за специфической формы черепа.

Ранее исследователи назвали простой способ замедлить старение собак.