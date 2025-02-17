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Ученые предложили взорвать термоядерную бомбу для спасения природы

ArXiv: взрыв мегабомбы в океане может замедлить процесс изменения климата
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Depositphotos

Ученый из Рочестерского технологического института США Эндрю Хаверли выдвинул идею использования ядерного оружия для спасения окружающей среды. Соответствующее исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv.

Хаверли полагает, что использование термоядерного оружия в глубинах океана может стать эффективным способом замедлить глобальное потепление. По мнению ученого, частицы базальтовых пород, образовавшиеся в результате взрыва, вступят в реакцию с углекислым газом и помогут снизить уровень его концентрации в атмосфере.

Предположительно, мощность бомбы должна составлять примерно 81 гигатонну, что в 1600 раз больше, чем у термоядерной «Царь-бомбы». Ученый считает, что заряды нужно разместить под плато Кергелен в Южном океане, которое находится на глубине около пяти километров. В исследовании отмечается, что базальт поглотит не только углекислый газ, но и примет на себя значительную часть радиационных выбросов.

Хаверли признал, что в долгосрочной перспективе радиоактивный фон в месте взрыва увеличится, что может привести к неблагоприятным последствиям, однако он назвал это «каплей в море». По словам ученого, люди ежегодно выбрасывают в атмосферу огромное количество радиации, сравнимое с 2000 атомными бомбами. Кроме того, он подчеркнул, что к 2100 году изменение климата будет представлять опасность для 30 миллионов жизней.

Ранее в Антарктиде нашли утечки метана, грозящие глобальным потеплением.

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