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В Антарктиде нашли утечки метана, грозящие глобальным потеплением

Pais: в Антарктиде обнаружили выбросы метана, способные стать бомбой для климата
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Пресс-служба Альфа-Банка

Испанская научная экспедиция зафиксировала крупные выбросы метана в недрах Антарктиды. Об этом сообщает газета Pais.

Ученые обнаружили, что выбросы газа, способного нагревать планету в 30 раз сильнее углекислого газа, достигают 700 метров в длину и 70 метров в ширину. Экспедиция на судне Sarmiento de Gamboa, начавшаяся 12 января, выявила, что метан, образовавшийся около 20 тысяч лет назад из-за разложения органики, высвобождается из кристаллических гидратов в морском грунте. Этот процесс обусловлен постледниковым поднятием континента из-за таяния антарктического ледяного щита.

В районе Антарктического полуострова в гидратах метана содержится около 24 гигатонн углерода, что эквивалентно двум годовым глобальным выбросам человечества. Хотя подобные выбросы ранее фиксировались в Арктике, в Антарктиде они обнаружены впервые. Ученые предупреждают, что разложение метановых гидратов может привести к дестабилизации морских отложений, вызывая подводные оползни и цунами.

Метан является одним из самых опасных парниковых газов, и его высвобождение может ускорить изменение климата.

11 февраля сообщалось, что международная группа ученых установила, что в 2024 году глобальные температуры достигли рекордно высоких значений. Это может быть сигналом о том, что планета вступает в период потепления более чем на 1,5°C. Порог в 1,5°C, установленный Парижским соглашением, играет ключевую роль в оценке климатических рисков. Дальнейший рост температуры ведет к учащению экстремальных погодных явлений, подъему уровня моря и исчезновению многих видов.

Ранее сообщалось, что атмосфера Земли начала активнее самоочищаться от загрязнителей.

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