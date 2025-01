Ученые заявили о беспрецедентном вмешательстве людей в природный круговорот воды

Alexandr Knyazev/Russian Look/Global Look Press

Американские ученые из Центра космических полетов имени Годдарда NASA обнаружила беспрецедентное по масштабам антропогенное воздействие на глобальный водный цикл. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Команда проанализировала данные космических наблюдений с 2003 по 2020 год. Специалисты выделили 20 регионов, где наземное хранение воды демонстрирует наибольшую нестабильность, затрагивая 35% мирового населения и 45% площади, охваченной орошаемой земледелием.

В частности, в средних широтах эти процессы охватывает 34% Азии и 27% Северной Америки.

По словам исследователей, большинство этих изменений вызваны такой деятельностью, как сельское хозяйство. Они могут иметь последствия для экосистем и управления водными ресурсами.

Одним из примеров воздействия человека на водный цикл служит Северный Китай, который переживает постоянную засуху. Но растительность во многих районах продолжает процветать, отчасти потому, что производители продолжают орошать свои земли, выкачивая больше воды из подземных водохранилищ.

Такие взаимосвязанные вмешательства человека часто приводят к сложным эффектам на другие переменные водного цикла, такие как эвапотранспирация (суммарное испарение влаги) и поверхностный сток, отметили специалисты.

