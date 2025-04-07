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В подполье сообщили об атаке по элитному подразделению ВСУ в Харьковской области

Подпольщик Лебедев: ВС России поразили элитное подразделение ВСУ под Харьковом
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска нанесли удар по элитному подразделению Вооруженных сил Украины вместе с десятью единицами техники в городе Изюм Харьковской области. Об этом заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Прилеты в Изюм <...> Штук десять техники и штук 50 личного состава. Выжившая «элита» разбежалась по окрестностям», — отметил он.

Накануне стало известно об активности ВСУ на Липцовском направлении Харьковской области. По информации ТАСС, это может быть связано с переброской подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады, которая сформирована из 18–24-летних украинцев. Источник агентства добавил, что российские военнослужащие в прошлом уже уничтожили опытных солдат воинского формирования ВСУ.

Кроме того, Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» рассказал, что ВСУ судорожно бросают технику НАТО в контрнаступление у Купянска Харьковской области, пытаясь остановить продвижение российских войск. В публикации говорится, что российские бойцы, несмотря на атаки украинской стороны, уничтожают технику и продвигаются вперед. Отмечается, что операция в Харьковской области идет несколько месяцев. Авторы канала добавили, что ВС РФ пытаются сформировать «клещи» вокруг Купянска, а солдаты ВСУ пытаются перехватить инициативу.

Ранее украинские солдаты отступили из села в Харьковской области после трехдневного боя.

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