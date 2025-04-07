В Подмосковье поезд врезался в фуру на переезде и сошел с рельсов

В Подмосковье грузовой поезд сошел с рельсов после столкновения с фурой

В Московской области водитель фуры выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом. Об этом сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).

По ее данным, ДТП произошло в 18:05 на перегоне Усады Окружные — Детково.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате произошел сход локомотива», — говорится в публикации.

В МЖД заявили, что для ликвидации последствий аварии направили на место происшествия три восстановительных поезда. На время ремонтных работ ж/д движение приостановили. Спустя два часа удалось ввести в эксплуатацию один путь.

«Поезда следуют со снижением скорости. Задержаны 5 пригородных поездов от 13 до 45 минут», — добавили в МЖД.

17 марта около 18:00 недалеко от села Джемикент в Дагестане «КамАЗ» столкнулся с поездом. За рулем грузовика находился 56-летний водитель, который выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. Там в «КамАЗ» въехал поезд, следовавший из Махачкалы в Дербент. Водитель грузовика не выжил.

Ранее в Москве отменили приговор машинисту, врезавшемуся в поезд.