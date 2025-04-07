Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Израиль атаковал ракетную установку в секторе Газа

ЦАХАЛ нанес удар по ракетной установке в Газе, из которой обстреляли Израиль
close
Israel Defense Forces/Reuters

Израильские войска нанесли удар по ракетной установке в секторе Газа, которая 6 апреля обстреляла территорию еврейского государства. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В военном ведомстве подчеркнули, что армия продолжит устранять любые угрозы гражданскому населению Израиля.

4 апреля сообщалось, что Израиль начал новую наземную операцию в районе Эш-Шуджаия на востоке Газы.

2 апреля глава министерства обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что ЦАХАЛ расширит операцию в секторе Газа.

31 марта сообщалось, что армия Ливана задержала группу боевиков, причастную к запуску ракет по северу Израиля.

30 марта в Израиле заявили о желании значительной части жителей сектора Газа эмигрировать.

Ранее россиянам рекомендовали соблюдать повышенные меры предосторожности в Израиле.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами