Израиль атаковал ракетную установку в секторе Газа

ЦАХАЛ нанес удар по ракетной установке в Газе, из которой обстреляли Израиль

Израильские войска нанесли удар по ракетной установке в секторе Газа, которая 6 апреля обстреляла территорию еврейского государства. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В военном ведомстве подчеркнули, что армия продолжит устранять любые угрозы гражданскому населению Израиля.

4 апреля сообщалось, что Израиль начал новую наземную операцию в районе Эш-Шуджаия на востоке Газы.

2 апреля глава министерства обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что ЦАХАЛ расширит операцию в секторе Газа.

31 марта сообщалось, что армия Ливана задержала группу боевиков, причастную к запуску ракет по северу Израиля.

30 марта в Израиле заявили о желании значительной части жителей сектора Газа эмигрировать.

Ранее россиянам рекомендовали соблюдать повышенные меры предосторожности в Израиле.