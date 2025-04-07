Израиль атаковал ракетную установку в секторе Газа

Израильские войска нанесли удар по ракетной установке в секторе Газа, которая 6 апреля обстреляла территорию еврейского государства. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В военном ведомстве подчеркнули, что армия продолжит устранять любые угрозы гражданскому населению Израиля.
4 апреля сообщалось, что Израиль начал новую наземную операцию в районе Эш-Шуджаия на востоке Газы.
2 апреля глава министерства обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что ЦАХАЛ расширит операцию в секторе Газа.
31 марта сообщалось, что армия Ливана задержала группу боевиков, причастную к запуску ракет по северу Израиля.
30 марта в Израиле заявили о желании значительной части жителей сектора Газа эмигрировать.
Ранее россиянам рекомендовали соблюдать повышенные меры предосторожности в Израиле.