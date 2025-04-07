Украинцев по радио предупредили о бесполезности использования артиллерии на фронте

Аналитик Гетьман заявил о бесполезности применения артиллерии на фронте

В текущих реалиях бесполезно использовать артиллерию в зоне боевых действий. Об этом заявил во время своего выступления на «Украинском радио» военный аналитик Алексей Гетьман.

Он отметил, что артиллерия, как и в прошлых конфликтах, являлась «богом войны». По словам эксперта, сейчас беспилотники выровнялись по возможности поражения объектов, хотя раньше не могли поражать то, что могла артиллерия.

Гетьман добавил, что на это обратили внимание в странах Европы, которые уже меняют свой подход к действиям на фронте.

6 апреля в Минобороны РФ сообщили, что российские военные ночью нанесли групповой удар по центральной артиллерийской базе вооружения украинской армии.

По информации ведомства, также были поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве беспилотных летательных аппаратов.

Для атаки использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотники.

Ранее в США рассказали о технике ВСУ, брошенной в Курской области.