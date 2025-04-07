Стало известно, каких книг не хватает россиянам

Российскому читателю не хватает детективов. К такому выводу пришла книжная сеть «Буквоед» в результате опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По данным опроса, россияне отметили, что им хотелось бы видеть в книжных магазинах больше разнообразия в выборе среди детективных романов (21,8%), изданий классической литературы (9,2%) и романтической прозы (7,9%). Опрос показал, что 58,2% респондентов в равной степени читают книги российских и зарубежных авторов, а 11,3% ответили, что предпочитают книги исключительно российских авторов.

Как найти время на чтение? Вечный вопрос постоянных покупателей книжных магазинов. Но если представить, что дополнительные часы в сутках добавились исключительно на чтение, то на какую литературу их потратить? 34,7% респондентов отметили, что хотели бы больше уделять времени на чтение классической литературы, 30,5% респондентам не хватает времени на чтение фэнтези и фантастики и 15,9% — на нон-фикшн (нехудожественную) литературу. При этом каждый десятый респондент отметил, что он бы уделил больше времени на изучение исторической литературы и книг о Родине.

Большинство респондентов — активные читатели и постоянные покупатели в книжных магазинах. 35,6% респондентов закупаются книгами примерно раз в месяц, 23% — раз в 1-2 недели и чаще. Еще 19,2% — 1 раз в 2 месяца и 22,2% реже, чем раз в квартал.

Несмотря на то, что всегда есть строгие приверженцы печатных или электронных книг, всё больше становится мультиформатных читателей. 31,8% респондентов ответили, что они легко переключаются между разными форматами книг — печатными, электронными и аудио. Но все же большинство (56,1%) опрошенных пока заявили, что читают исключительно печатные книги.

«Как мы видим, россияне не перестают читать. Сейчас самая активная читающая аудитория — молодежь в возрасте 19-24 года, несмотря на то, что чтение активно конкурирует с социальными сетями, новыми сериалами и развлекательными шоу. Чтение — это тренд. Прямо сейчас мы наблюдаем возвращение моды на начитанность и эрудированность. Даже самые активные потребители быстрого контента начинают от него уставать и возвращаются к книгам», — отметила бренд-директор сети «Буквоед» Татьяна Щербина.

Ранее родителям дали советы, как привить ребенку любовь к чтению.