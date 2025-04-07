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Режиссера «Американского жиголо» обвинили в домогательствах

Guardian: режиссера «Американского жиголо» Шредера обвинили в домогательствах
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Shutterstock

Бывшая личная помощница 78-летнего режиссера «Американского жиголо» и сценариста «Таксиста» Пола Шредера обвинила его в домогательствах. Об этом пишет The Guardian.

В иске, поданном в суд Нью-Йорка, 26-летняя Джейн Доу заявила, что в 2024 году режиссер «запер ее в своем гостиничном номере, схватил за руки и поцеловал против ее воли». Это произошло, когда они рекламировали фильм «О, Канада» на Каннском кинофестивале во Франции, говорится в публикации.

По словам Доу, два дня спустя Шредер обнажился перед ней, когда открыл дверь своего гостиничного номера.

По информации издания, Доу была уволена в сентябре прошлого года после того, как отвергла ухаживания Шредера.

Адвокат режиссера назвал иск «несерьезным» и заявил, что многие из содержащихся в нем обвинений являются ложными или вводящими в заблуждение.

В конце февраля 54-летняя актриса Дениз Ричардс, девушка Бонда в фильме «И целого мира мало», рассказала, что в начале карьеры ее заставили молчать о домогательствах. Американская звезда, будучи молодой актрисой, планировала подать соответствующий иск, однако ей пригрозили внесением в черный список. Ричардс подчеркнула, что чувствовала себя уязвимой, поскольку на кону была карьера ее мечты.

Ранее рэпер Канье Уэст прокомментировал обвинения в домогательствах.

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